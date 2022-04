Andrieux PATRICK

Dynamique et organisé, je gère l'ensemble de mes dossiers avec efficacité dans le souci des objectifs fixés.

Mon sens de la satisfaction client et ma capacité d'écoute me permettent de répondre aux besoins des professionnels, de leur apporter des solutions et de les fidéliser.

Rodé aux exigences de la performance et familier avec les outils de suivi d'activité, je saurai m'engager et m'intégrer au sein d'une entreprise qui me permettra de mettre à profit mes compétences acquises durant ces dix sept années passée au sein d'une société toujours à la pointe de l'inovation.



Mes compétences :

Commercial

Organiser