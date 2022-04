Andrieux VÉRONIQUE

Depuis 2007, je me suie engagée dans une belle aventure humaine en intégrant une entreprise Adaptée.

je suis chargée de visiter toutes les entreprises quelles soient privées ou institutionnelles Champ/Ardennaises.

C'est une entreprise citoyenne,mais qui n'oublie pas pour autant la logique commerciale et économique qui la font vivre.

les salariés d'Acaph ont tous un handicap,pour la plupart, c'est en excercant leur ancien métier qu'ils se sont blessés ou accidentés de manière plus ou moins grave, selon les cas.

Notre mission, les embaucher, les former à un autre métier, leur redonner confiance,en faire des collaborateurs compétents et motivés.

alors tous les jours, je suis en joie quand je viens au bureau, j'ai vraiment l'impression d'être utile aux autres et sans aucun misérabilisme.



