Andry RANJEVA

2020-aujourd'hui: Ingénieur Réglementaire CEM - Validation banc de test CEM, amélioration de design CEM.



2015-2020: Ingénieur Conception Électronique- Responsable conception carte électronique



2013-2015: Ingénieur Conception Électronique

Projet R&T

Réalisation d'un démonstrateur dédié à la commande électrique du freinage de roues



2009-2013: Ingénieur Support en service

Projet en post-développement-A380-Inverseur de poussée électrique

Suivi des problèmes hardware depuis leur analyse en amont jusqu'à la mise en place et la réalisation des essais d'expertise sur le système électrique d'inversion de poussée de l'A380.



2011-2012: Ingénieur Conception Electronique

projet en développement-inverseur de poussée électrique

Participation au dimensionnement du convertisseur de puissance et de son contrôle (conception et validation sur maquette).



Depuis 2013: projet R&T

Conception détaillée et intégration d'un convertisseur destiné aux commandes de vol.



Mes compétences :

Électronique de puissance

Logiciels CAO életronique (Pscpice, Capture)