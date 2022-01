Andy O'SHAUGHNESSY

Je cherche à commencer une nouvelle aventure dans une entreprise en pleine expansion avec une activité tournée vers l'international. J'ai 3 ans d'expérience dans les métiers du numérique (Category Management, Community Management et Web marketing) ainsi que des fortes compétences en rédaction et traduction. J'ai un bon sens du relationnel, je suis proactif et très curieux.



Mes compétences :

Rédaction

Rédaction de contenus

Blogging

Réseaux sociaux

Marketing

Webmarketing

Traduction anglais français