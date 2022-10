Andy RAKOTOARISON

Jai commencé à la Société Générale au sein dune agence physique à la découverte du monde bancaire où jai eu à promouvoir un distributeur permettant le dépôt de billets (nouveauté à lépoque),

Jai ensuite découvert la partie commerciale par téléphone où je suis devenu expert en technique de vente, référent sur la plupart des domaines dactivités de conseiller en CRC et formateur de nouveaux arrivants,

A la fin de ce poste jai participé au développement de nouveaux moyens de communication avec nos clients,

Jai ensuite intégré Franfinance sur la partie rédaction des contrats de prêt à la clientèle professionnelle avec une première année au service réception de dossiers pour transmission au service risque,

Sur ce poste je suis devenu référent et formateur de nouveaux arrivants,

Lors de la période de COVID, jai eu la possibilité de mener une équipe de task force sur le parcours de décision du PGE,

Aujourdhui, jai réintégré la Société Générale au sein dun centre daffaires grandes entreprises,

Je suis en charge de la gestion des opérations de middle et back office de la clientèle grande entreprise (type cac40, ETI, etc) et plus particulièrement sur la partie financement (bilatéral, pool bancaire, structurés, etc)

Au sein de ce service je suis actuellement un des experts sur mon activité,



Mon parcours a façonné ma vision du travail idéal qui permet de mêler compétence, efficacité, bienveillance, équilibre vie privée et vie professionnelle,



Je suis curieux, adaptable, rigoureux et jaime apprendre,