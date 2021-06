Ange KAGBANON

Béninois, 36 ans, Marié + 2 enfants

Assistant Manager, 7 ans d'expérience

Master en Management des entreprises

Tél. (229) 97 57 34 14 - (229) 64 58 14 86

angekagbanon@yahoo.fr ou gmail.com



Je souhaite apporter mon expertise dans la gestion de la relation client, la gestion commerciale, la gestion administrative, les relations humaines et sociales, la communication d’entreprise, le management …



Mes compétences :

Gestion administrative, ressources humaines

Maintenance informatique

Word, Excel, PowerPoint

Analyses statistiques et prévisions

Etudes de marché et prospection

Rédaction plan d'affaires & manuel de procédures