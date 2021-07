Angel VALLÉE

Bonjour

J'habite au Québec. Je suis intégralement une passionnée de mon art et cela depuis de nombreuses années. Ayant touché à tous les volets dans mon domaine incluant la photo de presse. J'ai maintenant une préférence marqué pour la photo prise sur le vif ce qui inclus le portrait et le paysage. Je sais figer l'instant magique et la saisir dans toute son intensité.

Ces affirmations se passent de mots car mon travail en est un éminent témoin.

Tous ces acquis font de moi une excellente photographe de plateau ainsi que pour tous événements de tous acabits

Je suis disponible et prête à voyager si l'offre anime mon imaginaire..

Au plaisir et zoom ta vie

http://www.angelvallee-artiste.ca

http://www.youtube.com/watch?v=a2jRCu6ymK8



Mes compétences :

Paysage

Photo prise sur le vif

Corporatif

Cinéma

Montage

Montage photo

Photo

Photographie

Portrait

Voyage