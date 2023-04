Angelina GOUPIL ANGÉLINA (GOUPIL)

Passionnée par le potentiel humain, j'ai passé 25 ans à détecter, developper des talents, à réussir à faire réussir en y prenant du plaisir ;

en qualité de

- responsable en ressources humaines chargée du recrutement et du développement RH Menarini France

- consultante et formatrice en management des ressources humaines, recrutement et assesment, Clinnovation et Selitis

- directrice commerciale chez Nestlé Health Science

et aujourd'hui

- consultante en management des hommes et des ventes, recrutement et assesment en partenariat avec Boostandgo

- et coach professionnelle certifiée, spécialisée en gestion et développement de carrière, en bilan de compétences et en management et leadership chez Agdp Coaching en partenariat avec la plateforme E-coaching Associates



Mes compétences :

- Conseil en management des hommes et de la performance, gestion de projet, relation client, recrutement, on et off boarding, assesment.



- Coaching, développement personnel individuel et collectif, management et leadership, gestion et développement de carrière, bilan de compétences, équilibre vie professionnelle et personnelle, prévention du burn out, quête de sens, cohésion d'équipe, coaching team building



- Formations en rh, management et communication, notamment gestion du stress, du temps, prise de parole en public, communication non violente.