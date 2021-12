Angéline FARCE-BERTANA

Je profite d'une "pause professionnelle" pour aller à la rencontre de personnes qui participent à la construction d'initiatives collectives à travers la création de tiers lieux, de lieux de vie, d'espaces dédiées aux échanges de savoirs et de ressources, de partage d'expériences humaines intenses.



Je cherche à nourrir mes interrogations autour de la communication interpersonnelle et des approches constructives des conflits, de l'intelligence collective, de la coopération entre personnes, de la gouvernance partagée, et du rôle qu'une facilitatrice peut incarner pour faire vivre tous ces aspects au sein d'un groupe humain.