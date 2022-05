Ingénieure chimiste spécialisée en formulation et dotée d'une expérience en laboratoire de Recherche et de Développement, j'ai pu intervenir aussi bien en amont sur le business plan qu'en aval sur l'optimisation de process ou la coordination du lancement de produit.

Maîtrisant certaines techniques de laboratoire et capable de gérer un projet de recherche, mon expérience m'a permis de développer rigueur, aisance relationnelle et aptitude à planifier afin de diriger un projet dans les délais impartis et en respect des contraintes techniques et réglementaires.

Disponible immédiatement, je souhaite idéalement intégrer un laboratoire R&D.

N'hésitez pas à me contacter.

Angéline GUILLAIN - HEIM



Mes compétences :

Industrie

Ingénieur

Chimie

Formulation cosmétique

Gestion de projet

Techniques de laboratoire

Recherche documentaire

Chromatographie

HPLC

Cosmétique