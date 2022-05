Pauline ANSELIN

Diplômée de l’ESCOM avec une spécialisation en Procédés de transformation et valorisation des ressources renouvelables à l’UTC, je suis actuellement en poste au sein du groupe Nestlé.



J’ai intégré ce groupe en février 2015 dans le cadre d’un « graduate program » qui m’a permis de découvrir deux postes différents mais complémentaires. Pendant la première année j’ai pris en charge divers projets techniques et depuis début 2016 je travaille sur la mise en œuvre d’un projet majeur au niveau opérationnel (Start Up Manager).



Ces différents postes me permettent d’assimiler tous les aspects de la gestion de projet mais également de connaitre le domaine technique et le domaine de la production.



A travers ces expériences, j’ai appris à être rigoureuse, à prendre des initiatives, à être responsable et à avoir un esprit de synthèse afin de mener à bien chaque projet. Aimant travailler en équipe et ayant le gout du terrain, je souhaiterai continuer dans la gestion de projet ou me diriger vers un poste de manager de production.



Mes compétences :

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Autonomie – Dynamisme

Esprit d'équipe

Génie des procédés

Chimie analytique

Chimie verte