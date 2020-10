Elodie PÉNIN

- 4 ans d'expérience en marketing stratégique dans un environnement international (Europe, USA, Mexique) au sein d'environnements divers (start-up et groupe international).

- 1 an et demi d'expérience en tant que Responsable 'Market Intelligence" au sein d'une start-up avec reporting au PDG (Manager direct), développement de plateformes de veilles stratégiques personnalisées et réalisation d'études ad hoc (secteur chimie et agroalimentaire).

- 2 ans et demi d'expérience en tant qu'Analyste de marché avec reprise d'un projet à la fois technique et marketing au sein d'un groupe international puis lancement d'un projet marketing stratégique dans le but de développer un nouveau marché (domaine: traitement des fumées - centrales à charbon, incinérateur de déchets, verriers) .



Spécialités: Marketing technologique, Intelligence stratégique, "knowledge management", "social listening" et Chimie