Marina LOPEZ-GUIA

Jeune diplômée Ingénieure Chimiste de l'Ecole Supérieure de chimie Organique et Minérale, à Compiègne et de l'UTC : Master 2 PTV2R - Procédés de Transformation et Valorisation des Ressources Renouvelables, je recherche activement un poste en R&D ou en formulation. Actuellement en poste au sein du Pôle de Compétitivité Xylofutur, je prends ma fonction de chargee d'affaire de la division Chimie du bois en ce mois de janvier 2016.



Mes formations m'ont permis d'acquérir des connaissances sur les notions suivantes :

-Chimie Organique, Inorganique, Analytiques, etc. ;

-Valorisation énergétique de la biomasse;

-Technologies émergentes pour la transformation des ressources renouvelables;

-Valorisation des coproduits et minimisation des déchets;

-Procédés de transformation thermochimique des agro-ressources en biocarburant;

-Technologies des poudres et milieux pulvérulents;

-Eco-Bilan et Analyse du Cycle de Vie;

-Etc.



Si mon profil retient votre attention, je suis disponible pour échanger lors d'un premier contact.



Cordialement,



Marina L.



Mes compétences :

Pack office

Peinture

Chimie

International

Transformation Biomasse

Valorisation Biomasse

Pack Adobe

ACV

Développement durable

Matlab

Chimie analytique

Analyses physico chimiques

Coatings

Lignocellulose

Bois

Biomasse