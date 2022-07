Angeline HERBAUX

Bonjour !

Je m'appelle Angeline j'ai 25 ans et je vis en métropole Lilloise. Je suis passionnée par le secteur cosmétique, j'ai plus d'affinité avec le commerce : atteindre les objectifs, challenges, la vente-conseil.



Je suis actuellement chez Kiko où je m'épanouie et me forge pour mon futur métier : Formatrice produits



Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez moi !

contact: herbauxangeline@gmail.com



Mes compétences :

Gestion d'equipe de 4 personnes aux cotés de ma responsable

Gestion des plannings

Gestion des Kpi's

Réalisation de Take Care sur l'équipe

Réalisation de plans d'actions

Gestion des commandes Lyreco et Pop Order

Gestion du stock

Réalisation d'inventaires