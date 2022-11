Angélino NONFON

Diplômé de l’Université des Sciences et Technologie du Bénin avec le grade d’Ingénieur des travaux en Topographie, je dispose de qualifications et compétences nécessaires pour la conduite des travaux, la conception, l’élaboration des plans directeurs routier et d’assainissement ou de plateforme, l’étude, le suivi, le contrôle technique, les ouvrages d’arts, travaux de voirie et d’assainissement. J’ai exercé mes compétences de responsable topographe sur plusieurs projets d’aménagement et/ou de construction d’infrastructures du génie civil. De par ma formation et mon expérience professionnelle de plus de 10 ans et une grande capacité d’adaptation, je présente le profil requis pour occuper des postes de responsabilité au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans les grands projets de bâtiments et travaux publics.