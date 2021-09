Comptable de formation, après 7 années dans le milieu, en cabinet de gestion notemment, les portes de Proman ce sont ouvertes a moi. Aujourd'hui j'y suis extrêmement bien.

Toutefois mon ambition me pousse à vouloir faire et prouver toujours plus. A moyen terme, aller sur le terrain sera un prolongement de mes objectifs et un réel challenge !



Mes compétences :

Recrutement

Accueil

Gestion du personnel

Comptabilité