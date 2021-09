Angélique FERNANDEZ (HUC)

Issue du commerce depuis 15 ans, je suis actuellement dans une démarche de recherche d'emploi.



Dynamique, ponctuelle et rigoureuse, je m'investirais pleinement dans chaque missions confiées.



Il est difficile de juger des capacités réelles dune personne via un ordinateur, je me tiens donc à votre disposition pour tout entretien éventuel.



Je vous remercie par avance de la considération et de lintérêt que vous porterez à mon profil.



Mes compétences :

Merchandising

Mobilité

Travail en équipe

Dynamique

Service client

Analyser écouter réfléchir agir

Relationnel

Adaptabilité