Lauriane MARTIN

Mon désir de travailler dans l'informatique à démarrer au lycée, j'ai changé d'établissement afin de réaliser un BAC STT informatique de gestion. J'ai poursuivis mes études en réalisant un BTS Informatique de gestion par alternance.

Aujourd'hui, j'ai la conviction que ce métier me convient parfaitement. Tout d'abord, j'aime l'effet que l'on ressent quand on trouve la solution à un problème algorithmique bloquant. Ensuite, j'apprécie quand mon design et mon code sont soignés et bien commentés. Enfin, la règle de ruby on rails DRY (Don't Repeat Your-self) me convient parfaitement lorsque je développe.





Mes compétences :

Ruby on Rails

Ruby

JQuery

XML

WordPress

Scrum Methodology

SQL

RPG

MySQL

Microsoft C-SHARP

MVC

JavaScript

HTML5

DB2

C++

C Programming Language

Android

PHP

CSS 3

Visual Basic