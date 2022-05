Lauriane MARTIN

Je suis à la recherche principalement d'experiences dans le tourisme, et je suis interessée par les postes saisonniers. je suis tres motivée et j'ai une expérience dans ce domaine car J'ai occupé le poste de réceptionniste dans deux stations de ski différentes, pour des résidences de tourisme.

J'aime vraiment ce travail de réceptionniste car il me permet d'avoir un contact avec les touristes.

Mais je suis audsi ouverte pour d'autres postes saisonniers, ou dans le tourisme.



Mes compétences :

maitrise de l'outil informatique

accueil et information des clients

orthographe correct