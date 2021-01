Alexandre OLIVIER

Après avoir été assistant comptable dans le cadre d’un BTS Comptabilité et Gestion des Organisation, j'ai eu l'occasion de découvrir l'univers de la banque, ses attentes et ses enjeux dans le cadre de ma Licence Professionnelle Banque Finance.



C’est durant cette année que mon intérêt pour la Banque et mon projet de développement de carrière se sont confirmés. En alternance au Crédit Agricole, j’ai pu réaliser des missions commerciales, de prospections, d’études de risques. En charge d'un portefeuille de clients, j’ai pu appréhender au mieux la notion de risque. Mes missions étaient diversifiées : collecte de dépôts Bilan/ H-Bilan, octroi de financements Conso/ Immo en passant par la proposition de produits d’assurances. J'ai approfondi mes connaissance et mes compétences, lors des deux année suivantes au sein d'une agence du Crédit Agricole de Toulouse.



Après ces 3 années effectuées sur le domaine des particuliers j'ai choisi de monter en compétences en reprenant les études.



Aujourd'hui à travers l’Ecole Supérieur de Commerce de Pau, dans le cadre de mon Master 2 j'occupe la fonction de directeur d'agence au sein de la SOCIETE GENERALE. Pendant cette période, j'ai pu exercer des missions telles que le contrôle permanent, la gestion des risques, l'animation de réunions ou encore la mise en place de plans commerciaux. De plus, le poste comprenait une prise en charge de la clientèle professionnels, ce qui m'a permis de découvrir un nouveau type de clients et de nouvelles attentes.



Après ces 5 années effectuées sur le domaine des particuliers et professionnels j’aspire à me spécialiser dans le domaine du contrôle de gestion et de l'audit.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Ciel Compta

SAP Finance