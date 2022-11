Angelique FRANCOIS

Forte dune expérience et dune carrière évolutive dans le commerce, mon profil associe une pratique courante de la gestion commerciale à un management dynamique.

Mon évolution professionnelle et sociale à létranger a fortement contribué à révéler mes capacités dadaptation et à conserver un esprit ouvert.

Impliquée, consciencieuse, dynamique, exigeante, je cherche toujours à délivrer le meilleur de moi-même.

Comme en témoigne mon parcours, je suis capable de travailler à la fois seule et en équipe.

Un de mes points forts, je parle couramment anglais, espagnol et italien.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta

Cegid