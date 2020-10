Barista de passion et entrepreneuse depuis peu

"Au cours des emplois que j'ai assurés, j'ai développé des qualités indispensable tels que la discipline, le sens du contact et la rigueur... De nature enjouée, je suis très impliquée et attache une grande importance à la qualité de mon travail. Ma curiosité et ma capacité d'adaptation font de moi une femme de terrain. par ailleurs mon sens de l'organisation et ma soif de découverte sont des atouts majeurs. "