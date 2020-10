Angélique ROUX

Experte de la chaîne graphique depuis 28 ans, dont 19 ans en fabrication et 10 ans en prépresse.

Plus qu'un métier c'est une passion.

Gestion de projets d'imprimés de la relation client à la facturation, en passant par l'identification de la demande, les conseils techniques, le devis, la planification, la coordination des équipes techniques, le suivi et le contrôle qualité, la sous-traitance, la logistique, ...

Entreprenante, organisée, rigoureuse et méthodique, je sais m'adapter et collaborer au sein d'une équipe. J'aime relever de nouveaux défis. Adepte des nouvelles technologies, je cherche sans cesse à me perfectionner, à évoluer et à m'informer.