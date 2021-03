Angélo MASSET

Après l’obtention d’un BAC STI et d’un BTS Mécanique et Automatismes Industriels, je me suis engagé dans la Marine Nationale en septembre 1998 comme mécanicien aéronautique.

Fort d’une expérience de 17 ans, j'ai entamé une démarche de reconversion professionnelle afin de transposer les compétences acquises tout au long de ces années, de m'investir dans une nouvelle carrière et de favoriser mon enrichissement personnel.

J’ai suivi le cursus par alternance de la Licence Professionnelle en Management de la Logistique, Gestion Industrielle et Qualité (LOGIQ) afin de compléter mes connaissances en planification/ordonnancement, Supply Chain, Lean Manufacturing et en management des systèmes QHSE.

Je souhaite pouvoir collaborer activement à des challenges actuels et futurs mais aussi apporter mon savoir-faire et ma motivation.

Rigoureux, réactif et tenace, je suis déterminé à m’intégrer et à m’adapter rapidement à une nouvelle équipe de travail. L'optimisation de mes compétences et de mes acquis me permettront d'être force de proposition et mener à bien les tâches qui me seront confiées.

Soucieux d'accroître sans cesse mes connaissances, je suis à l'écoute de toutes opportunités professionnelles; si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter soit par e-mail à l'adresse suivante : angelo.masset@gmail.com ou directement sur Viadeo.



Mes compétences :

Microsoft Excel

ERP

QSE

Animation de réunions

Formation

Relation fournisseurs

Animation d'équipe

Relations clients

Conduite du changement

Amélioration continue

Lean management

Cartographie des processus

Gestion de flux

Conduite de projet

Gestion des stocks

Conduite de réunion