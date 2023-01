Hi. I'm Aniss ABDELLAOUI, A Master 1 student @ Paul Sabatier University, I'm passionate about Embedded Electronics Systems & RF circuits, I enjoy taking an active role in both professional and personal projects. I am an ardent fan of challenge and I love adventure above all.



Currently I'm looking for part time job or internship near Toulouse.



Mes compétences :

Electronique analogique

JavaScript

C++

MySQL

Electronique numérique

C

PHP

CSS 3

HTML 5

Quartus

MATLAB

VHDL

FPGA

Arduino

AJAX

HTML5

JScript

Jquery Php