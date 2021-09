Aniss LASFAR (LASFAR )

Je suis age de 31 ans de nationalité marocaine, célibataire, titulaire dun Baccalauréat Sciences Expérimentale, et dun diplôme de technicien spécialisé en systèmes réseaux informatique à Institut Spécialisée de Technologie Appliquée de Rabat, j'ai une expérience de 4 ans en tant que technicien réseaux et maintenance informatique.



La formation que j'ai poursuivie m'a permis dapprofondir mes connaissances en Informatique et en Techniques des Réseaux Informatiques, je désire mettre mes compétences à la disposition de votre honorable entreprise.



Ma formation de Technicien Spécialisé aux Techniques des Réseaux Informatiques et mes expériences acquises dans ce domaine (Administration Réseau, Câblage des Réseaux Locaux, Maintenance des postes Informatiques, Gestion des Comptes et des utilisateurs, Bureautique), ont développé mon goût pour lorganisation, le travail déquipe et la maîtrise de la technologie.



Désireux den connaître davantage sur vos activités, persuadé de pouvoir apporter un « œil neuf » et doté de réelles capacités dadaptation, je serais heureux de vous rencontrer et de vous apporter plus dinformations.



Mes compétences :

