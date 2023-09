Anissa EL KHATTABI

Fondatrice de LET'S GO IMMOBILIER, espace immobilier 3.0 : un service sur-mesure à petit prix, pour tout vos projets de vente.



Fondatrice de Business en Plus - Service d'externalisation et de mise en relation pour les professionnels.



Je développe mon réseau afin de créer un espace de compétences et d'opportunité pour les TPE/PME. Et me positionne en tant qu'apporteur d'affaire.



Multi-casquette, je suis ouverte aux rencontres et échanges pour conseils/soutien au lancement d'activité. Toujours à la recherche de partenaire pour développer de nouveaux Business.



Aujourd'hui à la recherche de 2 collaborateurs pour mon agence immobilière.



Mes compétences :

Développement commercial

Stratégie commerciale

Création d'entreprise

Relationnel

Immobilier