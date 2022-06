Talent Manager et Connecteur d'Expériences.,

Après un parcours riche de management commercial, pour des grands groupes nationaux et internationaux : Bouygues, Compagnie Bancaire, De Agostini International

Il est FORMATEUR dans les domaines suivants :

- Management

- Techniques de Vente

- Communication Interpersonnelle

- Efficacité personnelle et professionnelle

- Accompagnement de CODIR, MANAGER, FORCES DE VENTE

MOOC MAKER, il travaille sur une dizaine de projets : premiers lancement fin août.

EDITEUR PRODUCTEUR

- il est administrateur d'une 20 aine de groupes et pages Facebook dédié à l'emploi en Afrique Francophone, pour en savoir plus :

https://www.facebook.com/jeanlgastinel



Il est devenu le spécialiste des Techniques de Vente Ethiques et Durables et intervient essentiellement à Abidjan Dakar et Paris sur des problématiques managériales et de développement de compétences. Il crée le catalogue "Institut Public Horizon" pour le Cabinet Focus Building and Consulting à Abidjan



Il accompagne ses partenaires dans la mise en oeuvre de solutions personnalisées aux performances rapidement mesurables.



Il donne des cours à des Masters et Bachelors :

Master en Management et Stratégie des Entreprises

Bachelor Négociateur d'Affaires au CFA Leonard de Vinci



Il est fondateur de FORMANEGOCIER. INSTITUT TALENT MANAGEMENT





Pour lui écrire : jean-luc.gastinel@lemoocexpert.org



Mes compétences :

Vendre en face à face

Management

Commercial

Conduite de réunion

Marketing opérationnel