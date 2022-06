Anja Mampianina RAMILSON

Je suis un ingénieur informatique spécialisé dans la programmation d'application (desktop, web, mobile), l'administration et maintenance des bases de données.

J'ai 6 ans d'expérience professionnelle en tant que développeur informatique et administrateur de base de données.

Actuellement, j'occupe le poste d'Informaticien et gestionnaire de base de données à la Fondation Mérieux, Madagascar avec principale mission : Développeur python et responsable de déploiement du logiciel LabBook sur 27 laboratoires danalyse médicale à Madagascar.