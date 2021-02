Ann-Claire GRANDCLAUDE

Trilingue Anglais / Français / Allemand. Après 20 ans dexpérience professionnelle en entreprise et, en parallèle, 10 ans dexpérience dans laccompagnement des enfants, jai décidé de suivre ma passion pour le bien-être et le développement personnel, en me formant aux métiers de coach professionnel et dhypnothérapeute.



Impliquée dans loptimisation des relations humaines et louverture à dautres cultures.



Mes compétences clés et mes forces : Le Management, l'accompagnement et la transmission, l'animation de groupes, l'écoute, la patience, l'empathie, la bienveillance.