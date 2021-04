Anna CAVALIER

Russe, j’arrive en France à 19 ans pour continuer mes études universitaires et apprendre le français.



Cette « mission » accomplie, j’apprivoise le monde professionnel, en exerçant toute sorte de métiers (chargée de publicité, commerciale en nettoyeurs haute pression, traductrice-interprète, attachée commerciale dans le secteur bancaire, assistante de recrutement dans le milieu de la mode etc., en passant par la création d’une EURL) avant de mettre les pieds dans le monde passionnant de la copropriété..



18 ans plus tard, j’en tire une conclusion personnelle : le savoir-vivre a une importance égale à celle du savoir-faire. Autrement dit, aucun diplôme ne vous apprendra à gérer « l’humain »)



Une bonne formation en droit.. mais aussi beaucoup de rigueur, un zeste de diplomatie saupoudré de patience : la bonne recette pour le métier du syndic !)





Mes compétences :

Droit de la copropriete

Droit des baux commerciaux

Droit des baux d habitation

Recrutement

Commerciale

Property manager