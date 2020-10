Bruno Tascon AIDE PERSONNALISÉE À L'ÉCRITURE

| écrivain | rédacteur | scénariste | graphiste | dessinateur | illustrateur |

Bruno Tascon

https://bruno-tascon.blogspot.com

06 81 76 39 21

bruno2tascon@gmail.com



Mon nouveau site Internet :



https://bruno-tascon.wifeosite.com



CONSEILLER EN COMMUNICATION ÉCRITE ET VISUELLE



aide personnalisée à l'écriture

animateur d'ateliers d'écriture dans le Morbihan 56 Bretagne



Scénario - Roman - Biographie - Récit de famille - Autobiographie



LETTRE DE MOTIVATION/OFFRES D'EMPLOI/WEB MANAGER

Projet : Formateur/Conseiller Multimédia en Communication écrite et visuelle



Bonjour,



Ma formation initiale est basée sur lapprentissage du dessin traditionnel (type Beaux-Arts), et jai progressivement acquis les techniques informatiques de traitement des images.



Au cours des 12 derniers mois, je me suis formé plus spécialement aux techniques doptimisation de rédaction pour le WEB, afin notamment dobtenir de très bons résultats dans le domaine du référencement par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.



Je serais heureux de pouvoir collaborer avec votre entreprise afin de mettre toutes ces expériences à profit, axées par exemple sur lOPTIMISATION des IMAGES et du TEXTE pour le WEB, à travers un choix spécifique dapplications les plus adaptées.



Je suis naturellement à votre disposition pour un entretien concernant létude de tout projet en adéquation avec les besoins actuels de votre entreprise.



Book CV sur Google-Blogger :

https://bruno-tascon.blogspot.com



Livres : https://angus-graveman.blogspot.com

LE GUIDE DU LIVRE : https://le-guide-du-livre