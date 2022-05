Naîm Allah REDISSI

Plus de 4 ans d’expérience dans développement Web (PHP5 & MySQL). Une solide expérience dans les domaines liés au génie logiciel, des applications web et sur les framework php, Expérience en conception, développement, test, documentation et en gestion des retours clients.



Compétences:

Systèmes d’exploitation : Windows, Ubuntu

Système de Gestion de BD : MySQL, Oracle, H2, SQLite

Frameworks et langages : PHP5, JavaScript, HTML5, CSS3, jQuery, Ajax, Json, Bootstrap,Smarty,Twig, SQL, PL/SQL, Python, C++…

CMS : PrestaShop et WordPress

Outils de travail collaboratif: Git

Environnement de Développement: Eclipse, aptana, Netbeans...

Méthodologies : Scrum

Test unitaires et test automatisés: Selenium

Qualité du logiciel et intégration continue : Sonar / Jenkins



Compétences spécifiques

-Bases solides dans les domaines liés au génie logiciel, des applications web et sur les frameworks php.

-Aptitude à l'innovation et à la collaboration en équipe

-Autonomie et esprit d’initiative

-Aisance dans la communication professionnelle



Mes compétences :

PHP 5

MySQL

JavaScript

JQuery

CSS 3

HTML 5

Smarty