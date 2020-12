Anna DAUZET

Psycho-sociologue diplômée, danseuse et art-thérapeute, je propose des suivis et des accompagnements thérapeutiques en individuel, en couple et en groupe.



Dans le respect du code déontologique, je vous propose un accompagnement global : basé à la fois sur l'expression de soi verbale et non-verbale, considérant chaque être humain comme un être entier et fondamentalement social.



Les consultations se font actuellement par visioconférence, à votre domicile (sur Toulouse) ou dans les associations et entreprises de Toulouse et son agglomération.