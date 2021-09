Anna GRANGEON (ANNA GRANGEON)

Mon savoir être est une image le lac Leman et ses montagnes, reflet de mon bassin d'emploi. J'exerce les sports de ma région petite et moyenne montagne, randonnée, ski, natation, planche à voile et marathon. De ce fait, j'ai développé l'endurance, la persévérance, le goût du challenge, l'esprit d'équipe, la rigueur, l'autonomie... J'ai eu mes réussites sportives dont une médaille olympique en semi-marathon.



Mes points forts professionnellement sont le sens de l'organisation, la gestion du stress, la gestion de conflits, la relation clients, la capacité de décision et la capacité d'initiative, la force de proposition.