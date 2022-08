Annabel CAPDEVILLE

COMPÉTENCES



École française des attachés de presse - EFAP

1988 : Diplôme Bac + 5

Major communication interne

Thèse de fin d'études : « Le symbolisme

animal dans la publicité ».



Greta Création Design et Métiers d'Arts

(ex-Formacom)

2021 : Certification professionnelle

"Lecteur-correcteur" - 803 heures



Typographie et orthotypographie ;

Reformulation et enrichissement du texte dans le respect de l'auteur ;

Vérification de linformation et de la cohérence iconographique ;

Habillage de l'information (titraille) ;

Notes et bibliographies ;

Anglais : niveau permettant de me référer au texte original lors dune correction dun

texte traduit.

Logiciels professionnels : InDesign, ProLexis, Antidote, suite Adobe,

pack Office.



ILS ME FONT CONFIANCE :

Éditions Mango - Paris

Vediteam (agence de correcteurs)

la Jolie Colo - Autrans

Théâtre et compagnie - Méaudre

Université Grenoble Alpes (UGA)

Auteurs (littérature jeunesse, roman jeunes adultes, livres sociétaux, etc.)