Annabelle ANNABELLE PARE (PARE)

Maître en génie mécanique, spécialisée dans la mécanique des fluides et simulations d'écoulements turbulents.

Maîtrise en ingénierie mécanique orientée vers le domaine de la vibration.

4 ans d'expérience comme spécialiste en ingénierie mécanique, je fais des études d'écoulements turbulents et analyses thermiques dans des équipements pour des usines d'acide sulfurique.

Un an d'expérience comme chef de projet en acoustique et vibration.



Mes compétences :

Catia v5

Matlab

STAR-CD

CAO

FEA

Analyse de faisabilité

Gestion de projets

Fluent

Acoustique

Génie mécanique

Thermodynamique

Simulation numérique

Modélisation

Conception

Mécanique des fluides

AutoCAD