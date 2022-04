Benoît RENAULT

Tombé dans la marmite, j’imitais mon père en démontant mes jouets dès l’âge de cinq ans. Vers dix ans, je programmais des jeux en Fortran avec lui. Mon intérêt pour la recherche du fonctionnement des machines ne cessait de croître. Au lycée, mon professeur rit des blagues réalisées avec des automates programmables, en potassant les livres d’asservissement de système non linéaire.

Mon parcours universitaire fut déterminé par ce désir de compréhension du fonctionnement des automates. Les cours consolidèrent mon intérêt pour l’ingénierie électronique et informatique industrielle. Je me destinais à la recherche, la spintronique excitant ma passion. Or, les applications pratiques, quand il s’agissait de construire les bancs de test, me firent vibrer. Sur les conseils de mes professeurs, je pris une orientation professionnelle, et fut recruté par Alten avant l’obtention de mon diplôme. Apprenant vite, j’ai pu tirer le meilleur parti des missions réalisées pour de prestigieux clients.



Mes compétences :

Électronique de puissance

Electronique Analogique et numérique

Électronique embarquée

Électrotechnique

Automatismes industriels

Programmation c

Programmation objet

Asservissement

Management de projet

Architecture logicielle

Spécifications fonctionnelles

Spécifications techniques