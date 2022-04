Hicham SAIDI

Marocain agé de 33 ans marié 2 enfants



2000 *Bac série sciences expérimentales

2004 *Licence formation spécialisée en Finance banking ":

2006 *Master CCA "Audit & Contrôle de gestion" IAE de Caen France

2007 *Master "Sciences de Management & systèmes d'information" IAE de Caen France

*Licence "Finance & Banking" à l'ESG Maroc





Experiences professionnelles:



°Réferences:



Auditeur externe *Price Waterhouse and coopers "PWC"

-Commissariat aux comptes. Banques Assurances et industriels.



Auditeur interne *Compagnie de transports au maroc "Groupe CTM"

-Audit et contrôle interne.

-Rédaction et mise à jour des normes et des procédures interne. ( comptable et organisationnelles)

-Elaboration de la cartographie des risques groupe.





Development Manager *Cabinet africain de conseil "CAC"

-Gestion technique de la fiduciaire et développement du porte feuille clients.



Directeur de développement *cabinet Consultys*

-Développent interne et externe du cabinet

-Accompagnement et conseil juridique et fiscale des entreprises.

-Assistance lors de vérification sociale (CNSS) et fiscale.



°Centres de competences:



*Conseil et assistance comptable juridique et fiscale.

*Formation et séminaires.

*Management, développement et mise en place des systèmes d'information.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Conseil

Audit

Management

Ressources humaines