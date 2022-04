Samira KEMMOUS

14 ans d'expérience dans une SSII comptant plus de 130 personnes, dont 9 ans en tant que Responsable Organisation et Qualité.



Dotée d'un profil polyvalent : Fonctionnel, technique et Qualité, je suis également certifiée PMP et formée à la méthode d'évaluation Scampi.



Mes réalisations :



- Pilotage et obtention de la Certification CMMI - DEV Niveau 3

- Pilotage et obtention de la Certification CMMI - DEV Niveau 2

- Mise en place du référentiel de processus en conformité avec les standards internationaux en la matière.

- Mise en place du systèmes d'information intégré pour la gestion des projets basé sur des outils reconnus à l'échelle internationale (unification de démarche et des outils de planification au niveau de toutes les entités opérationnelles, et gestion de cycle de vie d'un projet de bout en bout)



Mes compétences :

SQL

Microsoft Windows Server

Gestion de projet

Microsoft Project

Team Foundation Server

CMMI

Microsoft SharePoint

Microsoft Visio