Annabelle DÉON

Bonjour à tous,



Je m'appelle Annabelle, je suis web marketer. Je recherche actuellement un poste dans la région Rhône-Alpes.



Diplômée de l'École de Commerce de Chambéry (programme EGC), j'ai travaillé pendant plus de 5 ans au sein de la société Alcimia. Au fil des années, j'ai eu l'occasion d'accompagner une cinquantaine de clients dans leurs projets web que ce soit de la refonte de site, référencement naturel et payant, community management, ou encore de la formation.



Par ailleurs, j'exerce le métier de monitrice de ski à l'École du Ski Français (ESF) des 7 Laux depuis fin 2013.

J'ai également fait des renforts aux ESF de Val d'Isère (Centre et La Daille), Val Thorens et Belle-Plagne. Je côtoie ainsi différents types de publics : enfants, adultes, francophones et étrangers.



Mes passions sont bien entendu le ski et les multimédias mais j'aime aussi énormément voyager et pâtisser.



Au plaisir d'échanger avec vous,



Annabelle



Mes compétences :

Wordpress

Google Analytics

Community management

E-mailing

Facebook Ads

Google Adwords

Refonte de site