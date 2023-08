Annabelle DULERY

Mon expérience professionnelle m'a amené à m'impliquer dans le domaine de l'hôtellerie pendant 6 ans. J'y ai acquis des compétences telles que l'accueil, le sens du service envers les clients, le marketing et la polyvalence. Je cherche aujourd'hui à mettre ces compétences à profit autrement.



Mes compétences :

Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher),

Allemand (pratique)

Anglais (courant, Niveau intermédiaire au TOIEC, m

Planifier la réservation de véhicules de fonction

Planifier la réservation de salles de réunions et

Répondre aux téléphones et transférer des appels t

Gérer une boîte e-mail

Planifier des rendez-vous

Permis B et véhicule personnel

Logiciels hôteliers d’exploitation : Forever, Tops

Trier les courriers quotidiens

Archiver des dossiers

Procéder à des saisies informatiques

Rédiger des courriers et documents à partir de Wor

Classer et traiter des dossiers

Accueillir, renseigner et orienter des personnes v