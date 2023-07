Annabelle RACLOT

Passionnée par la communication en anglais et le multiculturalisme, j'ai fait quelques tours du monde et ai habité en Australie, en Thailande et quelques années en Angleterre où j'ai managé des équipes multiculturelles en auberge de jeunesse.

Diplomée de la Faculté d'anglais de Besancon et récemment certifiée Coach professionnelle en individuel et en équipe au Centre International du coach, je démarre mon activité de coordination d'équipe en anglais.

Je coordonne vos projets à l'international en accompagnant les équipes à distance ou sur place.

Je vous accompagne également individuellement dans toutes vos prises de paroles en anglais à moyen / court terme en vous donnant à la fois mon expertise de formatrice en entreprise et en vous aidant aussi à faire ressortir de meilleur de vous même en utilisant des outils coaching. Contactez moi pour des préparations aux entretiens d'embauche , des présentations professionnelles, des oraux d'examen des rendez-vous importants et imminents à l'étranger.



Mes compétences :

Traduction anglais français

Coaching individuel

Coaching de dirigeants