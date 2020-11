Annabelle SOUSSAND

Après deux ans au Lycée du Parc en classes préparatoires (mathématiques, physique et chimie), j'ai intégré l'ESITC Caen [Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction].



J'ai pu y réaliser de nombreux stages (ouvrier en travaux publics, conducteur travaux en bâtiment, bureau d'études en charpente métallique) ainsi qu'un semestre d'études en Allemagne à THM Giessen [Technische Hochschule Mittelhessen].



J'ai effectué mon stage de fin d'études dans un bureau d'études fluides allemand spécialisé dans le BIM [Building Information Modeling/Maquette numérique] dans lequel j'ai travaillé plus de 3 ans, dont 2 en tant que responsable BIM.



Je reviens sur Lyon en octobre 2020, pour commencer une nouvelle aventure en tant qu'ingénieure consultante chez Agap2.



Mes compétences :

