Anne BARADAT

Mon expertise professionnelle, c'est le marketing dans ses composantes stratégiques, opérationnelles et client.



Passionnée par le commerce, j'ai à cœur d'optimiser les résultats des entreprises pour lesquelles je travaille, en actionnant tous les leviers marketing : web marketing, CRM, fidélité, marketing opérationnel...



Dotée d'un vrai sens commercial, je sais préconiser et mettre en oeuvre des solutions marketing complètes pour conquérir de nouveaux clients, les fidéliser et développer le CA.



Je recherche aujourd'hui de nouvelles opportunités dans les secteurs Banque, Monétique, Retail et Assurances.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing client

CRM

Marketing direct

Stratégie marketing

Emailing

Retail marketing

Merchandising

PLV

Communication