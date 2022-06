Anne BECK DJEVAGUIROFF

Professeur de Yoga et kinésiologue, j'aide mes élèves et les personnes que j'accompagne à reprendre conscience de leur corps et en leur ressenti, afin qu'ils se libèrent des stress qui les bloquent dans des comportements répétitifs qui ne leur apportent pas la paix qu'ils recherchent.



Mes compétences :

Accompagnement

Douceur

Soin

Accueil

Ecoute