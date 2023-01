Anne BERNARDET

Bonjour,



Diplômée d'Etat en Plongée subaquatique, je cherche à développer mon entreprise. Vous pouvez allez voir su ma page Facebook : https://www.facebook.com/nereidesplongee/



J'enseigne la plongée depuis 2010 en tant qu'Initiatrice et 2012 en tant que Monitrice Fédérale. J'ai choisi de franchir le cap en passant le DEJEPS Plongée subaquatique.



Mes compétences en plongée :

- initiations

- formation du débutant au candidat moniteur de plongée (loisir)

- contrôle visuel périodique des bouteilles de plongée

- formatrice au Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie en mention B



Mes autres compétences :

- Mise en place du Système de Gestion de la Sécurité avec obtention et maintien du certificat et amélioration des systèmes Sécurité et Environnement (selon les référentiels MASE et ISO 14001)

- Participation à la définition, suivi et communication des objectifs et cibles HSE (Politique HSE)

- Définition, suivi et communication des indicateurs HSE

- Gestion et suivi des plans dactions HSE

- Gestion du système documentaire HSE

- Participation aux revues de direction QSE

- Réalisation et suivi des évaluations des risques HSE

- Réalisation et suivi de la veille réglementaire HSE et des autres exigences (législation, autorités, Médecine du travail, clients)

- Planification, réalisation et suivi des audits HSE internes et externes (selon référentiels ou législation)

- Gestion des accidents du travail et maladies professionnelles (déclaration, analyse, postes aménagés, rapport employeur) et incidents et accidents environnementaux

- Gestion et suivi des habilitations et formations du personnel (accueil QSE, formations au poste de travail)

- Animation de quart dheure sécurité et environnement

- Gestion et suivi du planning des actions proactives

- Gestion et suivi des impacts environnementaux (déchets)

- Gestion des entreprises extérieures (plan de prévention, protocole de sécurité)

- Gestion et suivi des échafaudages fixes et roulants (réception, commande)



Mes qualités :

- Proactive

- Rigoureuse

- Fiable

- Autonome

- Organisée

- Capacités relationnelles

- Esprit d'analyse

- Esprit d'équipe



Mes compétences :

HSE

Sécurité

Environnement

Management

Industrie

Risques industriels

Prévention

Lotus Notes/Domino

Audit

Plongée sous marine

Formation