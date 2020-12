Anne BOURMAUD

Diplômée d'une Ecole Supérieure de commerce, j'ai démarré mon parcours professionnel en tant que chef de secteur, puis responsable régionale des ventes, et enfin Chef des ventes dans le secteur de la grande distribution française, coté fournisseur. Après 15 ans d'expertise en négociation pour de grandes marques Françaises et Européennes, j'ai choisi d'orienter ma carrière vers le management côté recrutement et gérer des centres de profit.



Aujourd'hui, je suis toujours à l'écoute de nos clients pour les aider à trouver des solutions RH pour leur permettre de développer leur activité.



Mes compétences :

Ressources humaines