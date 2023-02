Avocate au Barreau de Lyon depuis 2004, Maître Anne-Caroline VIBOUREL est titulaire d'un Diplôme d'Etudes Universitaires approfondies (DEA) de Droit Privé Fondamental obtenu à l'Université Jean Moulin Lyon III.



Elle a été, pendant plusieurs années, chargée d'enseignement en Droit International Privé et en Droit Pénal au sein des Universités Lumières Lyon II et Jean Moulin Lyon III.



Suite à l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, elle a exercé en qualité de collaboratrice au sein du Cabinet d'avocat pénaliste LA PHUONG et CASTELLI jusqu'à son installation en 2008 en tant qu'avocate individuelle.



Anne-Caroline VIBOUREL est actuellement membre des Commissions Droit des étrangers et Droit des mineurs du Barreau de Lyon.



Mes compétences :

Droit

Droit de la famille

Droit des étrangers