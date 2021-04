Anne-Catherine PHILIPPE

INNOVER - DEVELOPPER - OSER.



Avec plus de 10 années d'expérience en Marketing B to C et gestion de Marques, je possède une double compétence en marketing stratégique et marketing opérationnel.



¤ Mes principaux atouts :

- de la créativité

- une réelle aptitude à la conceptualisation

- une grande autonomie et un bon esprit d'initiative

- de la rigueur et de l'organisation

- un excellent relationnel et de bonnes aptitudes au management



Une de mes belles réalisations : un travail sur le marketing de la mémoire avec Starwax Fabulous. À voir sur : www.starwaxfabulous.com.

(Ce que CBNews en dit : http://cbnews.fr/articles/categories/marques/starwax-regarde-passe-aller-lavant)



Mes compétences :

Développement

Développement durable

Gestion de projets

Grande Consommation

Innovation

Management

Marketing

Responsable marketing

Stratégie